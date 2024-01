Teleriscaldamento, Europa Verde: "Passi avanti su equità e trasparenza dei prezzi, ma non in Comune"

Europa Verde, dopo avere presentato oltre un anno fa la mozione che impegna il Comune di Parma ad intraprendere nei confronti di IREN varie iniziative per una maggiore equità delle tariffe del teleriscaldamento, continua la propria azione a livello nazionale e locale. "Nel corso del 2023 - si legge nella nota del Gruppo Europa Verde diffusa da Enrico Ottolini, Consigliere Comunale di Parma - abbiamo registrato varie conferme della necessità di cambiare il metodo tariffario, a partire da un nuovo sistema transitorio che sarà applicato da ARERA, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024, in vista dell’entrata in vigore di una nuova tariffa cost-reflective, ovvero basata sui costi di produzione, a partire dal 2025. Questo nuovo regime di tariffazione fa seguito ad un provvedimento di legge del 2023 (Legge 28 aprile 2023, n. 41) che ha finalmente dato mandato ad ARERA di regolare i prezzi del servizio di teleriscaldamento, fino ad oggi applicati liberamente (per non dire arbitrariamente) dagli esercenti con il metodo del costo evitato, ovvero del costo teorico che si avrebbe con un impianto di riscaldamento a gas.

Come è noto, con l’impennata dei prezzi del gas, questo metodo ha fortemente penalizzato gli utenti e garantito ampi e ingiustificati margini di profitto ad IREN ed altri esercenti nei contesti in cui il servizio di teleriscaldamento risulta alimentato in misura prevalente da calore prodotto dalla combustione dei rifiuti come è il caso di Parma.

Con l’elaborazione a livello nazionale del nuovo sistema tariffario, viene data attuazione a quanto Europa Verde chiedeva con la petizione rivolta all’amministrazione comunale di Parma e con la mozione approvata dal Consiglio comunale. Purtroppo localmente, a parte l’invio di osservazioni specifiche ad ARERA, dobbiamo riscontrare che la Giunta comunale non ha dato nessun riscontro concreto al mandato della sua stessa maggioranza, nonostante il Comune di Parma sia socio e componente del patto di sindacato pubblico che controlla IREN.

L’unica iniziativa del Comune di Parme resta al momento la partecipazione ad una delle due consultazioni pubbliche attivate da ARERA nel corso del 2023 per la definizione del nuovo metodo di calcolo delle tariffe. Alle stesse consultazioni Europa Verde ha partecipato con contributi scritti insieme a Federconsumatori, facendo anche rete con associazioni e comitati di utenti teleriscaldati di altre regioni.

Il regime transitorio per l’annualità 2024 prevede ancora il metodo del costo evitato, la tariffa cost-reflective che si applicherà dal 2025 sarà definita nel corso di quest’anno, ma purtroppo non viene prorogato nel 2024 il regime di aliquota IVA agevolata introdotto nel 2023 sia per il gas che per il teleriscaldamento.

Europa Verde continuerà a monitorare il processo di definizione delle tariffe e ad intervenire affinché siano garantiti reali benefici per le bollette degli utenti, soprattutto laddove il calore è prodotto da fonti rinnovabili o dalla combustione di rifiuti. E continuerà a sollecitare il Sindaco di Parma affinché, al di là delle disposizioni di ARERA, dia attuazione alla mozione approvata dal Consiglio comunale e intervenga su IREN per tutelare prima di tutto gli interessi dei cittadini di cui è rappresentante rispetto a quelli della multiutility.

Va infatti ricordato che, grazie anche alle nostre segnalazioni, è tuttora aperta una indagine nei confronti di IREN da parte dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato relativa ai prezzi eccessivi applicati al servizio di teleriscaldamento di Parma per quanto riguarda la quota calore prodotta dal termovalorizzatore".