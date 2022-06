Verso il voto: a Parma dieci candidati sindaco, 23 liste e 675 aspiranti consiglieri

Domenica 12 giugno 2022 i parmigiani saranno chiamati alle urne, oltre che per i cinque Referendum, anche per eleggere il sindaco per il rinnovo dei Consigli comunali. Al voto quasi 150mila parmigiani, 146.939, di cui 70.030 maschi e 76.909 femmine.

A Parma il maggior numero di candidati sindaco: dieci, tutti uomini, appoggiati da 23 liste che vedono in corsa ben 675 aspiranti consiglieri (42% donne) per uno dei 32 posti. A Piacenza 6 i candidati (3 uomini e tre donne), 17 le liste e 480 aspiranti consiglieri (43% donne), sempre per 32 posti. Le operazioni di spoglio per le amministrative rinviate alle ore 14 di lunedì 13 giugno.

Sicurezza sanitaria

Le elezioni, anche nel post-pandemia Covid 19, prevedono ancora misure di sicurezza sanitaria per elettori e operatori dei seggi: è ‘raccomandato’, ma non più obbligatario, l’uso della mascherina, personalmente l’elettore deve ripone le schede nell’urna e i seggi saranno sanificati. Inoltre, è assicurato il voto, oltre a chi è in ospedale, anche a coloro che sono a casa in quarantena o in isolamento fiduciario.