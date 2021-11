1000 + UNA BICI (la tua!) PEDALATA PER UNA CITTA’ SOSTENIBILE: modifica al programma! 13 novembre 2021 h.9.00 in Cittadella A seguito delle recenti disposizioni del Ministero degli Interni, la manifestazione finale non è consentita in piazza Garibaldi, ma si svolgerà in piazzale della Pace. Il programma rimane pertanto invariato ad esclusione della manifestazione finale che si terrà in Piazzale della Pace, a partire dalle ore 11.00 PERCORSO o h. 9.00 riunione in Cittadella davanti al chiosco, sosta per 40’ o h. 9.40 partenza per lo stadio Tardini, uscita dalla Porta monumentale Tragitto (tot. 20’): viale delle Rimembranze, via Racagni, via Viotti, via Scarlatti, passaggio davanti a scuola Pezzani, via Puccini, Viale Partigiani, arrivo stadio Tardini o h. 10 arrivo davanti Tardini, sosta di 30’ o h. 10.30 partenza per il Teatro Regio, con passaggio P.zza Duomo Tragitto (tot. 30’): Via Martiri della Libertà (lato nord), Via XXII Luglio, Strada Repubblica, Borgo XX Marzo, piazza Duomo (sfilata bici a mano, in cerchio), via Pisacane, arrivo in Piazzale della Pace o h. 11 arrivo Piazzale della Pace - manifestazione In caso di pioggia il percorso sarà annullato e la manifestazione si terrà alle ore 11 sotto i voltoni della Pilotta “1000+ UNA BICI (la tua!)” è organizzato dal Comitato Tardini Sostenibile Con il sostegno di: FIAB Parma Bicinsieme; Legambiente Parma; ADA Associazione Donne Ambientaliste; Parma Etica; NO Cargo; Tuttimondi; Comitato Civico la Cittadella Futura; Movimento per la Decrescita Felice; Manifattura Urbana; Fruttorti; Amici del Parco e del Casino dei Boschi di Carrega; Parma Sostenibile; Parma in Centro; Comitato Cittadella per Parma; Artetipi; Stop Elettrosmog Parma.