Bici elettriche e monopattini nel greto della Parma

"Le due facce dello stesso luogo". Da un lato la natura, dall'altro l'uomo. E quello che lascia quando passa. "Bici e monopattini abbandonati ovunque… al prosciugarsi dei torrenti appariranno anche dall’acqua?". Se lo chiede una lettrice che invia una segnalazione in redazione. Il greto della Parma è assediato da parmigiani che cercano rifugio dalle prime calure o che, semplicemente, passeggiano lì sotto con i loro cani. E si imbattono, quotidianamente, nell'incuria e nello scarso senso civico mostrato dai cittadini che, spesso, trasformano quelle zone in parcheggi per monopattini e bici elettriche deturpando il paesaggio.