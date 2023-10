Area giochi parco Falcone Borsellino

Gallery





Queste sono le condizioni in cui versa l'area giochi del parco Falcone Borsellino, questo da anni, giochi fatiscenti e vecchi, mai rinnovati e lasciati senza manutenzione. Questa è la condizione che versano la maggior parte delle aree giochi di Parma, Cittadella compresa! Questa amministrazione eterea non fanno dei giri per rendersi conto di persona e far star bene i loro cittadini e soprattutto le zone dove sono presenti dei bambini? Sembra di no.