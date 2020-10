Cerco testimone

Salve a tutti, Mi presento sono Vetere Noemi. scrivo per chiedere un aiuto in seguito a un incidente che è accaduto a mio padre lo scorso 7 Febbraio. Lo stesso si trovava nei pressi della stazione in attesa dell' autobus. In particolare, mio padre, mentre stava cercando di salire sull'autobus, a causa della ripartenza immediata dell'autista, ha subito lo schiacciamento del piede sinistro con conseguente impatto Violento a terra che ha provocato la rottura del malleolo nell'altro piede. Quel giorno erano presenti e hanno assistito all'incidente diverse persone, ma mio padre non è riuscito ad avere i contatti di nessuno perché è stato trasportato al pronto soccorso. SPero che qualcuno si faccia vivo fornendo eventualmente la sua testimonianza. I recapiti sono questi Telefono 3779600770 Email francesco.vetere@outlook.it In attesa di un vostro gentile riscontro VI ringrazio in anticipo Saluti Vetere Noemi