Convegno Psicoanalisi e Postmodernità

Due dei massimi intellettuali francesi a Salsomaggiore Terme Domenica 1 Ottobre prossimo il Grand Hotel Regina della città termale emiliana sarà la sede di un importante convegno aperto a tutti organizzato dall'Associazione Internazionale di Psicoanalisi Laica sul grande tema della postmodernità. Tra i numerosi relatori saranno presenti anche due dei massimi intellettuali francesi: Daniel Sibony, psicoanalista, matematico, filosofo, esperto riconosciuto dei tre monoteismi nonché autore di numerosi saggi, e Roland Gori, psicoanalista, Prof. Di Psicopatologia all'Univ. di Marsiglia, protagonista del docufilm al cinema Une époque sans esprit e autore di molte opere tra cui La fabrique des imposteurs. Si parlerà quindi della rivoluzione dei valori trascinati dalla corrente postmoderna, delle sue implicazioni in ogni campo, di come prepararsi e di quale contributo la psicoanalisi può recare in questo senso, il tutto all'insegna della transdisciplinarietà. Con Giovanni Allotta, psicoanalista freudiano, Antoine Fratini, psicoanalista junghiano, Giorgio Risari, filosofo esperto di E. Fromm, Maria D'Oronzo, psicologa del Centro Relazioni Umane di Bologna, Enrica Giannelli, psicoanalista montefoschiana e Laurence Gozlan, medico e psicoanalista parigina. Una occasione difficilmente ripetibile e quindi da non perdere per tutti gli amanti della Cultura con la maiuscola.