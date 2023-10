data errata articolo mcdonald's per l'ambiente

Via Kennedy · Parma

Buongiorno. Ho appena letto il vostro articolo riguardante la giornata dell'ambiente organizzata dall'azienda McDonald's con il patrocinio del Comune di Parma e noto che c'è una precisazione da fare. Vi segnalo che la data corretta è domenica 24 settembre e non lunedì 25 settembre, come indicato nel Vostro articolo. In allegato alla segnalazione Vi invio alcune foto della giornata. Fiducioso di una Vostra risposta, porgo distinti saluti. Riccardo Spaggiari Brand Ambassador McDonald's