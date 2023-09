I Dinosauri invadono Parma!

Grande evento nel fine settimana a Parma e provincia! Al Teatro Magliani di Corcagnano domenica 1 ottobre 2023 alle ore 11 con replica alle ore 15.30 vi aspetta lo spettacolo dei dinosauri robotici per tutta la famiglia. Uno show live che ha fatto il giro d’Europa e che per la prima volta fa tappa in città. I dinosauri animatronic direttamente dagli Stati Uniti, utilizzati in famosi film ambientati nel Giurassico. Gli attori esploratori, i dinosauri incredibilmente “vivi” vi aspettano.