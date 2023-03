Intolleranza al lattosio: dalla teoria alla pratica

Dal 17 aprile h 18.30 presso il Vanissa C’esta la vie, si aprono le danze a una serie di serate a tema a cadenza mensile, in cui la biologa nutrizionista dott.ssa Francesca Morganti e lo chef Andrea Poli, in arte Memo’s, proporranno un’educazione alimentare in stile “ dalla teoria alla pratica “. In particolare il 17 aprile sarà la serata dell’intolleranza al lattosio, un tema molto sentito. Durante la serata verranno toccati gli aspetti teorici dalla dott.ssa, seguirà la presentazione su come viene prodotto il nostro parmigiano reggiano, operata da un casaro esperto e infine lo chef farà una ricetta davanti ai presenti: uovo fondente con fonduta di parmigiano. La serata è GRATUITA ma su prenotazione al 3519208659 o al 342 8078640