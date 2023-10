L’Arte Tridimensionale di Basile sbarca a Parma Art Fair

Gallery





Torna la Fiera d’Arte Moderna e Contemporanea a Parma: 30 settembre – 1 ottobre e 6-7-8 ottobre 2023. La fiera dedicata all’Arte Moderna e Contemporanea, si svolgerà per due weekend consecutivi nelle date 30 settembre – 1 ottobre e 6-7-8 ottobre 2023 presso il quartiere fieristico parmense (Padiglione 7), in concomitanza con Mercanteinfiera primavera, la più grande fiera dell’antiquariato d’Europa che conta decine di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. La nota galleria milanese Art Luxury Gallery di Raffaella Matrone con sede nel cuore della metropoli meneghina e più precisamente in via P. Sottocorno,27. Galleria, la Art Luxury, che in poco tempo è riuscita ad affermarsi e specializzarsi nella vendita di opere moderne e contemporanee di artisti dall’influenza nazionale ed internazionale, porta colore a Parma con le opere di Cristian Basile, Artista Contemporaneo in piena esplosione in tutta Europa.