I passaggi pedonali tra i palazzi sono una bella comodità per chi si muove a piedi ma anche il luogo ideale per il ristoro... Tra via Langhirano e via Ognibene, l'assiduo frequentatore è l'habitue del vinello! Dalle tracce che lascia si può notare anche la sua preferenza sul tipo di vino e marca... Di punti di bivacco simili è piano il quartiere e spesso neanche nascosti... Volete bere e mangiare? L'ideale sarebbe farlo a casa propria ma se non fosse possibile sappiate che la tara pesa meno del lordo, portatevela a casa!