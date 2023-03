MENOPAUSA: alimentazione

31 MARZO 2023 SERATE DEDICATE ALLA PREVENZIONE E A STRATEGIE NUTRIZIONALI-COMPORTAMENTALI RIVOLTE AL MONDO FEMMINILE. COME PRIMA SERATA VERRA’ TRATTATO IL TEMA DELLA PERIMENOPAUSA E LA MENOPAUSA PER POTERLA AFFRONTARE AL MEGLIO E CON PIU’ CONSAPEVOLEZZA «Credo che la menopausa sia l’inizio di una nuova e meravigliosa fase della vita di una donna. È arrivato il momento di sintonizzarci con i nostri corpi e abbracciare questo nuovo capitolo. Io mi sento me stessa e amo molto di più il mio corpo oggi a 58 anni, di quanto abbia mai fatto prima d’ora. Ero preparata alla menopausa, alle vampate di calore e a cose di questo genere ma quando il mio corpo ha iniziato a cambiare io ho capito che avevo ancora molte domande da fare. Ma più ascoltavo quello che mi diceva il mio corpo e più mi sentivo rilassata e a mio agio». – Kim Cattral. Fino a non molti anni fa, la menopausa per una donna segnava l’inizio del declino. Oggi l’età non è più solo un aspetto biologico ma è segnata anche dallo stato mentale, dallo stile vita che si conduce e che si sceglie di vivere. La svolta verso questa nuova percezione della menopausa è data sia da miglioramenti fisici (la donna si prende più cura di sè, è più attenta alla propria salute, al proprio benessere e alla propria forma fisica) che psicologici: ormai la menopausa non è vista più come una malattia o la morte della femminilità ma l’inizio di una fase con molti “pro” e non solo “contro. La menopausa è un momento delicato della vita di ogni donna, una fase di cambiamento non sempre semplice, ma come ogni cambiamento apre a nuove conoscenze, nuove esperienze, nuove possibilità. Verrà affrontato il tema importantissimo della menopausa andando a fornire strumenti di prevenzione e miglioramento della propria condizione di salute in ambito nutrizionale, per mantenere un corpo in forma e in salute in un periodo di cambiamento ormonale, psico-fisico e metabolico, con più consapevolezza, leggerezza e confidenza. Chi entra in menopausa (dopo almeno un anno di assenza del ciclo mestruale) potrebbe riscontrare alcuni dei sintomi più comuni, tra cui: · Vampate; · Insonnia; · Aumento della fame; · Nervosismo; · Modifica della deposizione del grasso corporea; · Riduzione della libido; · Secchezza vaginale; · Perdita dell'effetto protettivo degli estrogeni; · Malattie cardiovascolari, diabete, osteoporosi. Per far fronte all'insorgenza di questi sintomi si può agire su più aspetti: seguire una sana alimentazione, condurre uno stile di vita sano ed eventualmente assumere degli integratori. Il tema verrà affrontato con un approccio integrato da: la dott.ssa Francesca Morganti nutrizionista clinica sportiva e la dott.ssa Cristina Spotti nutrizionista ed esperta di disturbi alimentari e disturbi gastrointestinali. Nella serata del 31 marzo le dottoresse Francesca Morganti e Cristina Spotti introdurranno il tema della Menopausa nella conferenza organizzata dall’Associazione sportiva Sparta Physio Lab, che avrà luogo il 31 di marzo alle 18,30 nella sede dell’associazione in Via Emilio Lepido 66/A a Parma. I posti sono limitati ed è necessario prenotare e successivamente confermare la propria presenza. Info e prenotazioni: mail: francescamorganti.nutrizionista@gmail.com Numeri: 3519208659 – Francesca 3338325082 - Cristina