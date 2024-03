Passeggiata per il quartiere Montanara

Gallery



La mia passeggiata è partita sull'argine del torrente Parma, dove oltre ai rifiuti portati dalla piena di qualche mese fa è possibile ammirare veri e propri baraccamenti, posti anche a quota elevata così da poter sopravvivere a future piene. Proseguendo in stradello Baja del Re all'altezza del ponticello pedonale presenti le braci di un falò in cui il combustibile utilizzato è la legna della staccionata e il contenuto di un sacco, presumo recuperato dal bidone degli indumenti. Quando la passeggiata stava volgendo al termine, ma a questo siamo abituati, la campana del vetro utilizzata come punto discarica. L'argine del fiume abitato oltre ed essere la rappresentazione del degrado a cui si è arrivati, potrebbe essere fonte di pericolo. Forse la soluzione è privarmi di fare una passeggiata in un posto che dovrebbe essere incantevole? Penso e spero proprio di no!