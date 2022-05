PETIZIONE ONLINE PER SALVARE I MACACHI DI PARMA. APPELLO ALLA REGIONE

"L'appello alla Regione Emilia Romagna: liberare i macachi." Dopo la notizia dell'apertura di un bando della Regione Emilia Romagna per promuovere la ricerca senza animali e superare la vivisezione, le associazioni animaliste si sono subito appellate alla Regione aprendo una petizione per chiedere la liberazione dei macachi stabulati nei laboratori di sperimentazione. La petizione dal titolo "Appello alla Regione Emilia Romagna: liberate i macachi di Parma e di Ferrara", è stata aperta il 7 maggio e in pochi giorni è già a 2.200 sottoscrizioni, un vero e proprio boom di firme. "Ci stiamo battendo da anni per la liberazione dei macachi di Parma, e purtroppo anche a Ferrara si sta sperimentando sui macachi. Per l'Emilia Romagna il passo più significativo verso una ricerca senza animali sarebbe liberare i macachi, che ricordiamo sono primati, creature sensibili e molto vicine e simili all'uomo, e proprio in virtù di questa loro somiglianza non possono continuare a rimanere negli stabulari. Nessun animale e nessuna creatura dovrebbe subire la sperimentazione in un laboratorio, gli animali soffrono, sentono il dolore sia fisico sia psicologico, sono esseri senzienti, non sono oggetti da usare come test da laboratorio. In questo caso si tratta addirittura di primati, ed è inaccettabile che nonostante la legge vieti di allevare cani, gatti e primati per la sperimentazione, non ci sia però una legge che vieti l'acquisto di questi animali dall'estero. Così ci ritroviamo con dei macachi stabulati nell'università di Parma e dei cani di razza beagle rinchiusi nei laboratori del centro sperimentale Aptuit di Verona, tutti animali fatti arrivare dall'estero. Se allevarli per la sperimentazione è reato, dovrebbe esserlo anche acquistarli dall'estero per lo stesso motivo", dicono le associazioni Meta Parma e Avi Parma. "Ci appelliamo alla Regione Emilia Romagna, e all'Università di Parma e Ferrara, per far cessare immediatamente gli esperimenti sui macachi, in entrambi gli atenei. I macachi dell'università di Verona sono stati liberati, così come quelli di Modena, rendiamo la libertà anche ai macachi di Parma e Ferrara." Per spiegare perchè i macachi dovrebbero essere graziati e liberati, le associazioni si ricollegano al testo di una bellissima poesia di Gandhi, dal titolo "prendi un sorriso". Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai avuto. Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte. Scopri una sorgente, fai bagnare chi vive nel fango. Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto. Prendi il coraggio, mettilo nell’animo di chi non sa lottare. Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla. Prendi la speranza, e vivi nella sua luce. Prendi la bontà, e donala a chi non sa donare. Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo. "Facciamo in modo che nessuno debba più sentire sofferenza, costruiamo insieme un mondo di pace di gioia, un mondo migliore! Un mondo felice. Un mondo fatto di sorrisi, di solidarietà, di gioia, un mondo dove più nessuno sia lasciato solo. C'è bisogno di cuore nel mondo, per tutti, perchè la pace nel mondo inizia da noi stessi. Macachi liberi!" Le associazioni Avi Parma, Meta Parma, Salviamo i macachi di Parma. Link petizione: https://www.change.org/macachiliberi