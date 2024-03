Sulla scia di Ilaria Alpi

Gallery



Si è svolta oggi 8 marzo a Fidenza (PR) una manifestazione in memoria di Ilaria Alpi giovane giornalista italiana assassinata a Mogadiscio il 30 marzo 1994 insieme al fotoreporter Miran Hrovatin. L’evento è stato organizzato dalla Direzione Didattica di Fidenza che è proprio intitolata alla giornalista del Tg3 uccisa . A trent’anni dalla morte i bambini l’hanno voluta ricordare con una marcia silenziosa che è partita dal plesso E.De Amicis della città fidentina per raggiungere il cuore della città in piazza Garibaldi . Erano circa 800 i bambini partecipanti, più le famiglie e le autorità civili in particolare del Sindaco Dott. Andrea Massari, dell’Assessore con deleghe alla cultura, urbanistica Maria Pia Bariggi e l’assessore con delega all’educazione e istruzione Stefano Boselli. All’evento hanno partecipato anche i parenti di Ilaria, i cugini Umberto Alpi e Maria Ginevra Giovanardi. I bambini si sono preparati bene a questa giornata riflettendo sulla figura di Ilaria e hanno realizzato delle stelle di vario materiale , scrivendo una frase “Sulla scia di Ilaria” , perché esse simboleggiano proprio la giornalista italiana che ha lasciato una scia luminosa nel firmamento del nostro Paese e anche se ancora le indagini sono in corso per capire chi sono i mandanti e gli esecutori di questo omicidio Ilaria è sempre un segno luminoso per le nuove generazioni. Durante la manifestazione a piazza Garibaldi si sono letti anche degli articoli realizzati dai bambini della Direzione Didattica proprio per ricordare il ruolo che aveva Ilaria Alpi . Oggi a Fidenza i bambini hanno lasciato un segno che tutti gli uomini e le donne siano come Ilaria piene di coraggio e che non dimentichino mai i valori della pace , della libertà e della giustizia