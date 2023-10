Tecnologia: torna il TellDay alla Dallara Academy

Gallery



VARANO DE MELEGARI – Sarà la prestigiosa Dallara Academy, il polo didattico ed espositivo dove hanno sede: la prestigiosa azienda tecnologica fondata dall’Ing. Giampaolo Dallara, il Muner, Motorvehicle University dell’Emilia Romagna, cuore accademico della MotorValley e una straordinaria galleria espositiva di auto da corsa di diverse epoche, ad ospitare il TellDay 2023. L’evento torna dopo l’ultima edizione svoltasi al museo di San Siro nel 2018 e si terrà GIOVEDI’ 26 OTTOBRE 2023 dalle 10.00 e permetterà ad IT manager provenienti da tutta Itaia, di conoscere in anteprima i contenuti del nuovo software Tell 2024, (nome scelto in onore di Guglielmo Tell), prodotto dal gruppo svizzero Sword e giudicato il migliore al mondo per la progettazione meccanica di alta precisione. L’anteprima mondiale si è tenuta nei giorni scorsi al Watch Museum di Le Locle, nel cantone di Neuchatel in Svizzera. #Tell è utilizzato dalle più importanti maison di orologeria Svizzera e dalle aziende che si occupano di meccanica di precisione. In Italia è distribuito in esclusiva dalla società informatica modenese Skybackbone Engenio. Durante la giornata si parlerà anche di sicurezza informatica con gli esperti di Acronis, tra le realtà più importanti al mondo nel campo della Cybersecutiry e della stampa 3D.