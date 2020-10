Volevo segnalare che in via Burla sono incappata in un individuo alla guida di una Renault bianca che procedendo a passo d'uomo mi ha indotto ad effettuare il sorpasso. A questo punto ha lanciato un oggetto contro la fiancata della mia macchina simulando un incidente inesistente. Infine ha cercato di estorcermi 600 euro come risarcimento del sinistro subito. Occhio potrebbe colpire ancora!