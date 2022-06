Krause: "Ripartiamo da una buona posizione: abbiamo giocatori forti"

L'ottimismo e il sorriso, Kyle Krause non li ha certo persi. Come al solito, nei giorni di presentazioni innaffia l'ambiente con la positività che lo ha da sempre contraddistinto. La sua voglia di vincere, di portare il Parma in alto pare - almeno a parole - non essere mutata di una virgola. E questa è la nota positiva. Quella che lascia un po' così è che dopo mesi in cui il suo club ha racimolato pochi successi e diverse delusioni senza centrare nessuno degli obiettivi prefissati, il presidente americano abbia evitato le domande dei giornalisti (tranne che per un brevissimo fuori programma). Era la giornata di Fabio Pecchia, d'accordo. Il suo proverbiale altruismo ha spinto 'Fabio' in prima linea, facendo propendere Krause a viverla in modalità 'behind the scene' e dando appuntamento a domani per un'altra conferenza stampa nella quale farà il punto sulla squadra femminile. E forse risponderà alle domande dei giornalisti. Oggi no.

"Oggi per noi è il primo giorno della stagione - spiega il magnate americano - la prima opportunità che ho di potervi parlare dopo la scorsa stagione. Io penso che nelle ultime due annate ci siano state delle difficoltà, per essere ottimisti. So che molti dei tifosi che ci seguono hanno tifato Parma per un tempo superiore rispetto a me, ma il dolore che queste due stagioni mi hanno procurato è molto forte. Sapete che alloggio all'Hotel dell'ex Barilla Center, ma tornare a casa è stato spesso un percorso faticoso e molto lungo. Se è vero che non sempre il cambiamento porta miglioramenti, è anche vero che bisogna apportare qualche cambiamento per provare a migliorare. Mi ritrovo a ripetere gli intenti e gli obiettivi degli ultimi due anni: Parma è un club che appartiene alla Serie A e dovrà tornarci il prima possibile. Ovviamente questo non per mettere pressione al nuovo mister (ride ndr). Per la prossima stagione penso che possiamo partire da una buona posizione: abbiamo giocatori forti sia tra i giovani che tra quelli di esperienza. Ora concentriamoci sul motivo per cui siamo qui oggi: proprio grazie alla storia di questa società siamo in grado di attrarre figure di livello importante. Grazie alla forza della società abbiamo potuto scegliere chi desideravamo. I nostri sforzi si sono concentrati su qualcuno adatto ai piani futuri della società, qualcuno che credesse in uno stile di gioco offensivo. Fabio comprende in pieno il peso della maglietta del Parma calcio, con grande piacere vi annuncio il nostro nuovo allenatore a cui auguro una grande estate e una grande prossima stagione".

Con la speranza che sia migliore, avrà pensato Krause, rispetto a quella attuale. Un giornalista presente si prende la 'licenza' di rivolgere un paio di quesiti al presidente. Gli chiede quali errori sono da evitare per ripetere l'esito triste di questi due anni: "Quando ho comprato il Parma era un giorno prima dell'inizio del campionato. Quando parliamo di Parma credo che parliamo di una squadra di calcio sì, ma fondamentalmente è un business, ovviamente. Come succede in tutte le aziende, la cosa fondamentale è avere le persone giuste al posto giusto. Ecco perché sono stati fatti cambiamenti che hanno richiesto tempo. Per me è molto importante che ci siano le giuste persone, perché saranno loro a prendere le decisioni per il bene del Parma. Se dovessi pensare ad eventuali errori, potrei pensare alla presenza di persone che non erano adatte ai risultati prefissi. Quindi continuiamo a lavorare per dotare il Parma dello staff necessario per conseguire successi nel prossimo futuro. Non si tratta di identificare un errore in particolare, bensì di fare i passi corretti per il futuro. Probabilmente l'errore più grande è stato quello di non avere persone adatte al loro compito".