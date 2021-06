Parma, c'è fiducia per Vazquez

Il Parma prova a stringere per Franco Vazquez. Le distanze si sono ridotte, il lavoro di Javier Ribalta ha prodotto effetti positivi, anche se la concorrenza per El Mudo resta serrata. Sul calciatore ci sono squadre come Torino e Fiorentina che non mollano la presa, ma il trequartista ex Siviglia - svincolato - sarebbe spinto ad accettare la proposta biennale del Parma per via della grande amicizia e stima che lo lega a Enzo Maresca. Si va verso un weekend decisivo in cui si può chiudere.