Mihaila si opera, l'agente: "Ha la pubalgia"

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto esercizi di attivazione seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è proseguito con una partita su porzione ridotta del campo ed è stato concluso da una sessione di tiri in porta.

Vincent Laurini ha lavorato con i compagni. Allenamento differenziato e terapie per Maxime Busi. Terapie per Andreas Cornelius.

Valentin Mihaila è stato sottoposto ad un intervento mini invasivo di riduzione bilaterale di sports ernia. L’intervento è stato eseguito dalla Dott.ssa Ulrike Muschaweck, a Monaco, in presenza dello Staff Medico del Parma. Tra 2 settimane è previsto un nuovo controllo prima della ripresa dell’attività agonistica. "Mihaila ha la pubalgia, si è operato ieri in Germania. Lo vedremo in campo tra un mese. Ho parlato con il Parma, non c'è fretta perché è un giovane, ha tempo per imparare e per conoscere la lingua. Lo hanno osservato per tre partite in Romania e poi hanno deciso di acquistarlo. Ci sono tanti giovani interessanti nel Parma". Così Giovanni Becali, procuratore di Valentin Mihaila, ha parlato a Pro X del calciatore del Parma.