Arshavin 'spinge' Ribalta verso Parma: "Non rinnoverà"

La conferma arriva anche da Andrey Arshavin, ex stella dello Zenit e oggi nell’orbita del settore giovanile della squadra di San Pietroburgo. "Javier Ribalta probabilmente non rinnoverà il suo contratto", ha detto il russo al giornalista sportivo Nobel Arustamyan, in un’intervista sul suo canale YouTube. Secondo Arshavin, Ribalta “vorrebbe stare più vicino alla sua famiglia. Ho parlato con lui del contratto, raramente però riesce a vedere la sua famiglia, quando viene qua in Russia. A lui non va bene questa situazione”. Un ulteriore passo che avvicina Javier Ribalta al Parma: Krause gli ha promesso la poltrona di direttore tecnico. L’annuncio dovrebbe essere una questione di giorni.