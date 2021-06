Buffon a Parma? "In settimana deciderà il suo futuro"

E’ difficile, ma non impossibile. Riportare Gigi Buffon al Parma è l’obiettivo di Javier Ribalta, il direttore dell’area tecnica crociata che, con Enzo Maresca sta cercando di fare leva sul ‘sentimentalismo’ e di convincere il portiere a chiudere il cerchio che aveva aperto una ventina di anni fa proprio a Parma.

Sarebbe Gigi, infatti, la priorità del club per blindare la porta, ma l’ex numero uno della Juventus ha fatto sapere di tenere staccata la spina ancora per qualche giorno, prima di decidere cosa deve fare della sua vita. E' in programma un incontro in settimana per fare il punto sul suo futuro, tra Gigi appunto e il suo procuratore Silvano Martina. Sulla sua scrivania ci sono diverse situazioni da analizzare, tra queste anche quella che porterebbe Buffon al Parma. "Certo - dice Martina a ParmaToday.it -, Parma è una pista percorribile, ma non devo essere io eventualmente a decidere per lui. E' ancora tutto aperto, Gigi sta prendendo in considerazione tutte le ipotesi. Tra queste c'è anche Parma. In settimana mi vedrò con lui per parlare di futuro. Vediamo cosa succederà".

Porta aperta, quindi, a un eventuale ritorno del portiere ex Juventus. A proposito di Juventus: in città è stato avvistato John Elkann, amministratore delegato di Exor e uomo vicino ai bianconeri. Niente calcio, solo svago per il dirigente d’azienda che ha trascorso qualche ora a Parma in totale relax, senza rilasciare alcuna dichiarazione. Anche perché il contratto di Buffon scade al 30 giugno, tra qualche settimana sarà uno svincolato di lusso, a meno che non voglia accettare la proposta del Parma.

A 43 anni, la prospettiva di vincere un campionato di Serie B e chiudere in bellezza in Serie A all'età di 45 anni, potrebbe allettarlo. A breve si saprà. L’unica cosa certa di questa storia che il Parma ci sta provando davvero a riportare a casa il figliol prodigo, ‘sfidando’ anche lo scetticismo dei tifosi. Una parte di essi non avrebbe piacere a rivedere Buffon con la maglia del Parma, dopo il ‘sofferto’ trasferimento alla Juventus, letto da queste parti come un ‘tradimento’ sportivo.