Buffon: “Porto il Parma in A, poi vediamo”

"MLS o Liga MX? Sono esperienze che vorrei fare. Dopo che sarò tornato con il Parma in Serie A, vedremo cosa succederà". Il capitano crociato, Gigi Buffon, ha parlato a Tudn.com. "Non so se un domani farò il dirigente o l'allenatore, voglio sempre migliorare. Il fatto di non aver vinto la Champions è ciò che tiene vivo il mio spirito competitivo. Mi tengo in forma e rispetto la mia professione per questo. Forse se l'avessi vinta mi sarei già ritirato perché non avrei nessun obiettivo importante da raggiungere".