Carignano - Alsenese 4 - 3 | I giallorossi conquistano tre punti dopo un match combattuto

US Carignano - Alsenese

Grande vittoria del Carignano che non molla e si tiene a distanza costante dalla capolista. Contro l’Alsenese termina 4-3 per i giallorossi che passano in vantaggio al 10’ con Capocasa, poi al 15’ raddoppia Bacchini. Accorciano le distanze i piacentini un minuti più tardi con Luca Barbarini e il primo tempo termina 2-1.

Nella ripresa passa ancora il Carignano con Bacchini che mette a segno una doppietta personale al 52’, poi al 65’ arriva la doppietta anche di Barbarini che fa 3-2. All’84’ Sutera riesce a recuperare segnando il 3-3, ma due minuti più tardi il Carignano trova il vantaggio finale grazie alla rete di Viani all’86’.