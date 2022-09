Carignano - Pontenurese 1 - 0 | Capocasa regala il passaggio del turno ai giallorossi

Squadra in casa US Carignano

Basta un gol di Capocasa al secondo minuto di gioco per portare i giallorossi ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’. Contro la Pontenurese, il Carignano trova un bella prestazione decisa in avvio di partita che condanna i piacentini ad uscire dalla competizione. Le due squadre si ritroveranno poi in campionato per darsi battaglia ancora due volte in questa stagione.