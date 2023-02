Eccellenza, Girone A: domenica derby tra Colorno e Fidentina

Ventiseiesima giornata per il Girone A di Eccellenza al via domani alle 15 con l’anticipo tra Rolo e Castelvetro, partita di metà classifica. Domenica alle 14.30 la capolista Borgo San Donnino ospiterà La Pieve Nonantola che è tornata alla vittoria domenica scorsa dopo una serie di sconfitte.

L’inseguitrice Virtus Castelfranco attenderà invece l’Anzolavino a caccia di punti salvezza. Da non perdere il match tra Piccardo Traversetolo e Cittadella Vis Modena che riserva sempre grandi sorprese. L’Agazzanese quarta invece sarà sul campo del Sasso Marconi.

Derby parmense tra Colorno e Fidentina, con il primo che è ormai fuori dai giochi per la promozione, mentre la seconda deve provare ad uscire dalla zona play out. Scontri direttissimi per la salvezza nel derby tra Modenese e Vignolese e anche tra Castellana Fontana e Campagnola, oltre che nel derby tra Boretto e Arcetana. Infine il Real Formigine vorrà riscattare la sconfitta della scorsa settimana sul campo della delusa Nibbiano&Valtidone.