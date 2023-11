Eccellenza, Girone A: bene il Colorno, brutte sconfitte per Salso e Fidentina

Torna alla vittoria il Colorno che in casa del Montecchio passa di misura grazie alla rete messa a segno al 51’ da Pessagno. Tre punti che devono ridare morale ai gialloverdi dopo un periodo non brillante. Brutta batosta invece per il Salsomaggiore che, in casa, ha preso cinque reti dalla capolista Cittadella Vis Modena, a segno con cinque giocatori diversi (Ridolfi, Bandaogo, Caesar Tesa, Falanelli e Malivojevic).

Ora i gialloblù devono cominciare a guardarsi le spalle, con la zona play out che si avvicina sempre più. Sconfitta anche per la Fidentina che in classifica rimane penultima in zona retrocessione diretta dopo aver perso in casa del Real Formigine per 2-0 con le reti di Binini e Vacondio.

Sugli altri campi la Brescello Piccardo ha vinto per 3-0 sul Faro Coop, stesso risultato anche tra Zola Predosa e Bagnolese. Anche la Virtus Castelfranco ha vinto 3-0 sulla Correggese, 3-2 invece è finita tra Nibbiano&Valtidone e Fabbrico. Pareggio a reti inviolate per La Pieve e Terre di Castelli, mentre 1-1 è finita Rolo-Agazzanese-