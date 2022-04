Felino - Fidentina 3 - 2 | I granata accorciano al 94', ma i tre punti sono dei rossoblù

Il Felino era chiamato a vincere per non farsi raggiungere dalla SanMichelese e la vittoria è arrivata, in casa, in rimonta, contro la Fidentina. A passare in vantaggio sono stati proprio i granata al 21’ con El Hani, ma al 27’ una sfortunata autorete di Bottazzi ha segnato il pareggio da cui i rossoblù hanno preso coraggio per tentare la rimonta. Nella ripresa la squadra di casa è scesa in campo con grande determinazione e al 50’ ha trovato la rete del vantaggio con Crescenzi, chiudendo poi i conti al 61’ con Corbelli. Il Felino ha poi controllato rischiando qualcosa nel finale quando la Fidentina ha accorciato le distanze al 94’ con Pasaro che ha trasformato un rigore, ma il tempo era ormai scaduto e i tre punti sono andati ai rossoblù.