Nibbiano & Valtidone - Salsomaggiore 0 - 1 | Buona la prima per i gialloblù

Vittoria per il Salsomaggiore alla prima uscita stagionale dopo il ritorno in Eccellenza. Nella gara 1 della Coppa Italia Eccellenza i gialloblù hanno conquistato tre punti importanti per portarsi già in vantaggio nel girone 1, a pari punti con l’Agazzanese che ha vinto contro la Fidentina nell’anticipo del sabato.

In casa del Nibbiano&Valtidone il primo tempo non ha offerto grandi spunti, ma ad inizio ripresa i parmensi hanno accelerato trovando la rete della vittoria grazie a Yener. Il secondo turno è in programma il 20 settembre, ma ancora non si conosce la prossima avversaria.