Promozione, Girone A: Tonnotto a un passo dalla promozione, nelle retrovie...

E’ ancora tutti da decidere nel Girone A di Promozione a sole due giornate dalla fine. Conclusione infuocata di campionato per le parmensi sia in alto che in basso. Il Tonnotto infatti deve continuare a vincere per arrivare in testa (ora a pari punti con la Pontenurese) e giocherà domenica in casa di un Fornovo Medesano che invece deve provare a rimanere fuori dalla lotta per la salvezza (ora ad un punto dai play out). La Pontenurese invece ospiterà il Brescello che è ormai salvo e senza più ambizioni.

Il Carignano è all’ultima chiamata per provare a raggiungere i play off, ma dovrebbe vincere entrambe le partite e sperare che la Pontenurese o il Tonnotto le perdano tutte e due. I giallorossi domenica saranno in casa del Terme Monticelli, attualmente ai play out, ma col rischio della retrocessione diretta. Alle spalle dei biancocelesti, infatti, ci sono le tre ultime, tutte a pari punti e soli due di distanza dai termali.

Si tratta del Solignano che avrà uno scontro diretto con Il Cervo, del Team Traversetolo e del Vigolo Marchese che ospiteranno rispettivamente Noceto e Carpaneto Chero, quest’ultima leggermente più a rischio anche se ormai salva. Gotico Garibaldina e Bobbiese, attualmente a 50 punti e dentro ai play off, dovranno vedersela con il Felino già salvo e l’Alsenese che è ancora a rischio play out.