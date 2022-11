Promozione, Girone A: Noceto domani in anticipo

Due anticipi del sabato per il Girone A di Promozione con il Noceto impegnato in casa contro l’Alsenese, mentre sarà derby tra Bobbiese e Vigolo Marchese. Domenica alle 14.30 in campo le altre squadre, con il Carignano sempre a caccia della vetta che sfiderà il Fornovo Medesano rimasto attardato e attualmente fuori dai play off.

Derby salvezza invece tra Felino e Il Cervo, gara complicata per il fanalino di cosa Solignano che sarà in casa della capolista Pontenurese. Il Team Traversetolo cercherà invece punti salvezza in casa nello scontro diretto con il Carpaneto Chero; derby per un piazzamento nei play off invece tra Terme Monticelli e Tonnotto San Secondo. Infine si disputerà Brescello-Gotico Garibaldina.