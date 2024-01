Vigilia contro la Samp, Pecchia: "Non possiamo vincere tutte le partite 4-0"

Ripartire: la parola d'ordine in casa Parma è questa anche se non è la preferita di Fabio Pecchia. "Pensare che il Parma possa vincerle tutte con nonchalance, 4-0, allora sì che si possono creare equivoci. Ogni partita avrà una difficoltà precisa, particolare, ma il gruppo ha un'anima definita, un'identità tecnica e uno spirito. Poi ci sono partite in cui le cose vengono fatte diversamente, ma anche nell'ultima gara siamo andati sotto ma abbiamo lottato, recuperato, e al 95' abbiamo avuto l'opportunità di vincerla e colpisce la traversa. Ora c'è la Samp poi penseremo alle altre". E la Samp è un'avversaria spigolosa, soprattutto a Marassi. Nonostante le tante assenze che possono condizionare la squadra di Pirlo, Pecchia non si fida. "Al di là del momento, riconosco una squadra con tanti giocatori, soprattutto dal centrocampo in avanti, che hanno qualità, con il guizzo. Sanno giocare in velocità, anche con De Luca. Chiaro hanno tante assenze ma al di là di questo vedo una squadra con un'idea precisa, che vuole giocare ed essere protagonista". Protagonista poteva essere Benedyczak contro l'Ascoli, ma il polacco ha steccato nella posizione di prima punta. Ma Pecchia non ci sta e difende la sua scelta: "Qualcuno ha detto che giocando da punta come con l'Ascoli può essere condizionato, in un ruolo in cui comunque è cresciuto e ha sempre giocato. A Brescia abbiamo fatto una grande partita e abbiamo vinto, giocava anche lì in posizione centrale e ha avuto diverse opportunità. Adrian sta bene fisicamente e mentalmente, chiaro, mi sarebbe piaciuto che quella situazione in area potesse essere conclusa diversamente, ma sta benissimo. L'unico fuori dal gruppo era Ansaldi ma è in dirittura d'arrivo. Domani non ci sarà, per il resto la squadra è a disposizione".