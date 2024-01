Parma-Ascoli, Calvarese sul presunto fallo di Di Tacchio: "Il braccio? È dentro la sagoma"

Il Parma non va oltre l'1-1 con l'Ascoli nella prima gara dell'anno, che non vince da 44 anni. Troppo tempo. Alla ripresa del campionato, gli uomini di Fabio Pecchia sbattono contro una squadra, quella di Castori, organizzata e coriacea, sciupando diverse situazioni da gol prima dello svantaggio. Al 60', Chichizola e compagni vanno sotto. Il gol splendido di Botteghin però, viene cancellato da un'autorete di Viviano dieci minuti più tardi. Il portiere dell’Ascoli tocca il pallone di Bernabé indirizzato a Delprato deviandolo in modo decisivo nella propria porta. Poi è forcing Parma, ma senza gol. La traversa di Man all'ultimo respiro nega i tre punti alla squadra di Pecchia che protesta per un presunto tocco di mano di Di Tacchio su tiro di Charpentier indirizzato in porta a fine gara. Sui social, in rivolta, l’episodio ha avuto un’eco profonda. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese chiarisce per ParmaToday.it l’episodio: "Di Tacchio si oppone a un tiro. Se dovesse toccare la palla con il braccio direttamente sarebbe calcio di rigore. Ma la prende con il braccio? Dai replay non è chiaro quello che è successo, ma di certo il Var di Parma- Ascoli, Maggioni di Lecco, deve aver analizzato bene tutte le telecamere e i replay a sua disposizione. Ma ci sono due elementi che mi portano a dire che non è rigore. Il primo è che sembra che l’impatto sia a livello degli addominali, a livello di pancia e addome: infatti Di Tacchio lo dice subito, come mostra la telecamera frontale. Il secondo: sembra che il braccio vada a proteggere il viso, quindi è dentro la sagoma e non va fuori con la volontà di intercettare palla. Se sbatte sul braccio è comunque a protezione del viso".