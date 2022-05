Viarolese - Gotico Garibaldina 1 - 2 | Piacentini salvi, ancora male i parmensi

Ancora sconfitta la Viarolese che è già retrocessa e in casa cede di fronte alla Gotico Garibaldina che grazie ai tre punti di oggi ha ottenuto la salvezza matematica. La gara è stata a senso unico con i piacentini passati in vantaggio al 18’ grazie alla rete di Zanaboni. Si è arrivati all’intervallo sullo 0-1, poi nella ripresa la Gotico Garibaldina ha trovato il raddoppio grazie a Girola, in rete al 65’. A nulla è servita la rete segnata al 94’ da Didiba Mboke per i padroni di casa.