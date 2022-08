Parma, è il giorno di Ansaldi: l’argentino è in città

E' il giorno di Cristian Ansaldi. L'argentino è arrivato a Parma ed è pronto per la sua nuova avventura in maglia crociata. Dopo le visite mediche, fissate per lunedì 22 agosto, firmerà un contratto che lo legherà al club di Krause fino al giugno del 2023. Ansaldi, l'anno scorso al Torino, arriva da svincolato. Nell'ultima apparizione in granata ha messo insieme 19 presenze. Il suo acquisto è l'unico fino ad ora voluto con forza da Fabio Pecchia che con l'argentino aggiunge esperienza e carisma alla rosa del Parma.



Ansaldi va a rinvigorire la già folta colonia argentina presente a Collecchio. Grande amico di Chichizola e Franco Vazquez, che lo ha accompagnato nel suo primo giorno di Parma, il difensore si aggiunge a Valenti ed Estevez e sarà il quinto 'gaucho' nella rosa del Parma, destinata a cambiare ancora da qui alla fine del mercato.