Parma, quasi fatta anche per Busi: accelerata per il terzino del Charleroi

Maxime Busi, terzino destro del Charleroi, belga di 21 anni, è potrebbe essere il nuovo terzino del Parma. Scalzata la concorrenza della Sampdoria, i crociati seguivano da tempo il calciatore. Operazione chiusa in fretta dal ds Marcello Carli e dal vice Alessandro Lucarelli, che ora sono pronti a chiudere anche per Karbownic (terzino del Legia Varsavia) per rimpiazzare il posto lasciato libero da Darmian, pronto a passare all'Inter da lunedì. Il Parma serra i tempi e prova a piazzare un altro colpo, in modo da consegnare a Liverani una rosa competitiva e pronta per conquistare la salvezza.

