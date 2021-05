Campionato moto d'epoca: grandi risultati per il team Mx Off Road

Grandi risultati per il team MX Off Road che vede il pilota Michele Dallatomasina Medesanese in testa al campionato regionale moto d'epoca seguito in seconda posizione dal 21 enne Rocco Canetti ed in terza posizione dal pilota Rossano Bianchi .



Al circuito di Campogalliano è andato in scena un weekend ricco di adrenalina per il team MX OFF ROAD che ha ottenuto ottimi risultati.

Domenica 23 maggio si è svolta la 3 gara di campionato della categoria epoca nel circuito di Campogalliano nel Modenese dove il pilota Medesanese Michele Dallatomasina ne è stato il protagonista . Dopo aver dominato la gara ottenendo il primo posto nelle due manche e aggiudicandosi l'holeshot ha ottenuto la terza vittoria di campionato ottenendo cosi la posizione di leader nella classifica del campionato nella categoria epoca vintage . Il valcenese Dallatomasina ha saputo gestire al meglio la corsa in sella alla sua Kawasaki 250 preparata dal Team MX off road insieme al suo compagno di squadra il 21 enne Rocco Canetti, con la sua Honda 250 al secondo posto nel campionato nella categoria new epoca seguito da Rossano Bianchi in sella alla sua Kawasaki 250.

Una gara davvero tosta, piu impegnativa del previsto. Dallatomasina ha disputato una gran gara, ha dovuto dare il massimo per restare al comando e conquistare questa vittoria .

“ Ho cercato di gestire al meglio la situazione, e nel finale ho amministrato il vantaggio costituito nei giri precedenti. Vincere qui dopo le gare di Lesignano e Trecasali è fantastico , di questo devo ringraziare tutta la squadra che mi ha preparato una Kawasaki davvero perfetta. Adesso siamo intesta alla classifica e questa è una ragione d'orgoglio per tutti noi, ma non possiamo abbassare la guardia in un campionato cosi competitivo. Anche il suo compagno di squadra Rossano Bianchi ha spiegato “Un'altra giornata importante per il nostro progetto tre vittorie preziosissime per il nostro team ai fini del campionato con piu soltanto 4 gare da disputare.

Il team vedi i suoi piloti impegnati anche nel campionato Italiano moto d'epoca con la prima gara in programma il 20 Giugno nel circuito di Bosisio Parini nel comune di Lecco.