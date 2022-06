Circati era nel giro azzurro di Mancini

C'era anche Alessandro Circati nella lista dei cinquanta calciatori che Roberto Mancini aveva convocato al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Una tre giorni di lavoro che ha visto impegnati due gruppi di calciatori entrati nell'interesse del Commissario Tecnico e del suo staff, che tra il 24 e il 26 maggio hanno valutato dei possibili profili da convocare per i prossimi appuntamenti. Circati non ha parcipato perché era impegnato con la Primavera che si stava giocando l'accesso alla Finale di Frosinone contro il Monza. Appuntamento rimandato anche con l'Under 19. Il Commissario Tecnico Carmine Nunziata lo aveva convocato per le partite di giugno contro la Romania (18/6), la Slovacchia (21/6) e la Francia (24/6), ma il difensore del Parma era già a Perth, in Australia dove ha raggiunto la famiglia per le vacanze estive prima di ripartire alla volta di Parma dove il 3 luglio è atteso a Collecchio per il raduno che anticipa il ritiro nella Val di Pejo.

Dopo un primo assaggio di Serie B, con sei presenze collezionate in questa travagliata stagione, per il difensore del Parma si erano aperte le porte della Nazionale Under 20 nella sfida contro la Norvegia, vinta 5-0. Quest'anno ripartirà ancora dal Parma, società alla quale è legato fino al 2024. Potrebbe essere una stagione importante per lui, sia a livello personale che di squadra. Il Parma è chiamato al riscatto, lui potrebbe dare una grossa mano, in attesa di un'eventuale chiamata azzurra.