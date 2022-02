Troppa Cremonese, il Parma si sveglia tardi e sciupa diverse occasioni

Dal nostro inviato

CREMONA - Il Parma perde 3-1 a Cremona, in una gara strana, in cui sono bastati pochi lampi ai padroni di casa per atterrire la squadra di Iachini, piena di assenze e poco lucida sotto porta. Pesano gli errori di Simy e compagni. Al gol di Baez, in due minuti segnano Gondo e Zanimacchia nel secondo tempo, nel momento migliore il Parma si sfalda. Inutile il gol di Simy. L’ultima da titolare, Tutino l’ha giocata a dicembre, contro il Perugia. 58’ di poco o niente che hanno cambiato l’ordine nelle gerarchie di Iachini. Complice l’assenza di Pandev e il turnover che ha coinvolto Simy, l’ex Salernitana farà coppia con Benedyczak, in una formazione abbastanza ‘nuova’ se si considera che in porta c’è Colombi (scelta obbligata per l’infortunio di Buffon) e che in mezzo al campo Beppe ha ridato fiducia a Bernabé lasciando Schiattarella in panchina.

Sugli esterni largo alla freschezza di Coulibaly e Delprato, con il fosforo di Bernabé in mezzo al campo e le geometrie di Vazquez sulla trequarti. El mudo galleggia tra l’esterno e la parte centrale del campo, in fase di possesso si allinea a Benek e Tutino, che arretra con Franco quando la palla ce l’hanno gli avversari in un 3-4-2-1 che punta sulla densità in mezzo. La partenza dei crociati è convinta. Come se Iachini avesse sorpreso Pecchia che pronti via perde Valzania per un infortunio e deve ricorrere a Zanimacchia per sostituirlo. Il Parma è compatto, cerca di impensierire la squadra di Pecchia sorprendendola alle spalle dei due mediani. E fino al 20’ non rischia nulla: serve un doppio errore di Danilo in impostazione e di Osorio in marcatura per sbloccare la partita. Gol di Baez su assist di Zanimacchia. Il Parma reagisce, segna pure con Benedyczak ma Tutino è in fuorigioco. La spinta della Cremonese, più attendista del solito, non è forte. I ragazzi di Iachini contengono ordinati e costruiscono anche l’occasione per il pari. Ma prima che Tutino spedisse fuori il pallone fuori da buona posizione, Colombi ha dovuto imprecare un paio di volte ricordando ai suoi compagni di stare più concentrati.

Beppe capisce che sugli esterni se la può giocare, ordina a Man di intensificare il riscaldamento e lo butta nella mischia al posto di Coulibaly. Parma a trazione anteriore, ma Pecchia risponde senza timore con Ciofani e Gondo. Il tempo di prendere le misure che il nuovo entrato spara un missile che spaventa Colombi. Prima, Valeri ha sbagliato la misura dell’assistenza, graziando il Parma. Che si sveglia e con Benedyczak prova l’assalto. Il tiro del polacco finisce a lato, poi Vazquez ha sul sinistro la palla giusta, ma viene rimpallato. Ai primi segnali di risveglio, la squadra di Iachini viene punita. Bastano un paio di volate sulla destra, con Fagioli che lancia Gondo in profondità per il 2-0 e Baez che serve il tris a Zanimacchia. Nel frattempo è entrato Correia, per provare a essere più offensivi che si può. E arriva il gol di Simy confezionato da Vazquez. C’è partita, perché Valeri cancella l’esultanza di Danilo sulla linea. Il Parma cinge d’assedio la Cremonese, prendendola sugli esterni. Simy si mangia il 3-2, sarebbe stata un’altra partita. Il Parma perde, la lunga lista degli assenti ha influito, ma per la Cremonese è sembrato troppo facile trovare la via del gol. Un passo indietro, ma non troppo, considerato la forza dell’avversario e i vari forfait.