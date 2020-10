De Siervo applaude il Parma: “Bravi a seguire il protocollo”

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, applaude il Parma per come ha gestito i sette casi di positività al Covid-19 riscontrati tra i calciatori in questi ultimi giorni. "La situazione che stanno affrontando le nostre società conferma che l'unico modo per portare a compimento la stagione è attenersi al protocollo. Il caso Parma è emblematico di come sia necessario seguire le indicazioni previste per la disputa delle partite. Voglio fare i complimenti alla società, al medico e a tutto lo staff per la serietà con la quale stanno gestendo i casi Covid all'interno del gruppo squadra".

RISPETTO PROTOCOLLO. "L'Asl di Parma è stata molto scrupolosa nel suo operato e nel rispetto del protocollo e quanto deciso è l'unica via per giocare e tenere in piedi tutto il sistema calcio italiano".