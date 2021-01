ESCLUSIVA - Bentaleb, il Parma ci prova. E c’è anche Cervi tra gli obiettivi

È appena arrivato sulla panchina del Parma, non ha avuto tanto tempo per pensare a come addestrare il suo esercito. Che è rimasto suo negli uomini chiave. Certo, a Roberto D’Aversa hanno venduto il cervello in campo, quel Matteo Scozzarella che aveva griffato la prima salvezza. Al suo posto, Marcello Carli sta valutando diversi profili. Uno di questi è lo svincolato Nabil Bentaleb, ex perno dello Schalke04 che ha messo insieme sette presenze prima di finire tra gli svincolati. Il franco-algerino è stato tra i primi cinque rigoristi dei maggiori cinque campionati d’Europa, con la trasformazione di 14 rigori su 14. Adesso il Parma pensa a lui per aumentare il peso della mediana, portando esperienza internazionale a servizio di Roberto D’Aversa. Tra le alternative anche Pulgar, che a Firenze trova poco spazio. Piace sempre Duncan, un po’ fuori dagli schemi viola vicino al Cagliari. L'alternativa è Franco Cervi, mezzala sinistra del Benfica.