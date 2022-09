Fournier sbarca a Parma: “Orgoglioso di far parte di un club europeo”

Comincia l’era di Julien Fournier alla guida dell’area sportiva del Parma. L'ex direttore sportivo del Parma sarà il nuovo managing director sport del club di KK e ha già preso contatto con il suo nuovo mondo. Diventerà operativo a partire da oggi quando incontrerà l’area tecnica in primis per colloqui conoscitivi. Parlerà con il direttore sportivo Mauro Pederzoli e il suo braccio destro Massimiliano Notari, oltre che con tutta la struttura organizzativa del Parma.

Il presidente Kyle Krause, che lo ha scelto dopo aver guardato diversi profili, gli darà il suo benvenuto. Il proprietario del club lo aspetta per affidargli anche la supervisione dell’area sportiva della squadra femminile, attesa da un debutto storico al Tardini contro il Sassuolo. Fournier sarà allo stadio per assistere alla partita delle ragazze di Ulderici, impegnate nel derby della via Emilia.

IL COMUNICATO

Parma Calcio annuncia la nomina di Julien Fournier come Managing Director Sport. Il dirigente sara? responsabile dell’intera area sportiva del Club a partire da oggi.

Il Presidente Kyle Krause e il Parma Calcio danno il benvenuto a Julien per questo percorso professionale da vivere insieme. Parma Calcio continuera? ad adottare un modello societario con un doppio amministratore, nel rispetto della stabilita? aziendale e della volonta? della proprieta?, orientata ad accrescere il valore del Club in ogni sua forma, rendendolo sempre piu? competitivo per i maggiori palcoscenici italiani ed internazionali.

Julien Fournier, 20 anni di esperienza e 11 anni alla guida dell’OGC Nizza, portera? competenze e capacita? professionali in linea con la crescita del nostro Club. Lavorera? al fianco di Luca Martines, che ha gia? assunto la nomina di Managing Director Corporate, ed e? il responsabile delle attivita? aziendali.

“Sono orgoglioso e ringrazio il Presidente Kyle Krause per avermi scelto per entrare a far parte di questo grande Club europeo e raccogliere questa sfida. Ho sempre avuto bisogno di passione e competizione per fare il mio lavoro ed e? per questo che sono venuto a Parma” e? il primo commento di Julien Fournier.