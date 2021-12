I buoni propositi di Buffon: "Riportiamo in alto il Parma"

"Finisce il 2021, ma io sto già pensando al 2022, con un buon proposito: riportare in alto il Parma! Buon anno a tutti!". L'augurio di Gigi Buffon arriva da Instagram: il portiere del Parma non ha perso la carica e vuole trasferirla ai tifosi e ai compagni.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Buffon ha rimarcato la sua voglia di Parma: "Non c'è un giorno in cui abbia avuto un dubbio sulla scelta fatta. Sono stato un bimbo che aveva una passione, ho sempre seguito A, B e C e ho giocato in stadi in cui non ero mai stato, che da bambino erano mitologici, ho maglie che non ho mai avuto come quella del Cosenza o della Ternana. Sono cose che mi danno piacere, esperienze che arricchiscono il mio bagaglio. E' la vita in fondo è questa: la gioia e l'emozione che provo a Parma, in mezzo a vecchi amici che mi ringraziano e mi dicono di tenere duro, mi fanno performare così. Ho voluto un biennale per capire che tipo di fiducia avevano in me. Alla mia età, sa com'è ti guardano come una bomba a orologeria. La maggior parte mi dice che ho fatto una scelta fantastica e che faccio bene a continuare, per quello che sto dimostrando ancora. La maglia di 26 anni fa? Ricorrenza speciale, quel 17enne non capirebbe il Gigi di adesso: la maturità porta a fare analisi di basi completamente diverse".