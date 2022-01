Iachini scalpita: vuole rinforzi e intanto perde Felix Correia

La notizia più bella in casa Parma è quella legata al ritorno di Gigi Buffon. Il portiere è tornato ‘negativo’ dopo una decina di giorni e si è rimesso a disposizione di mister Iachini che può contare su di lui nella partita di sabato contro il Crotone. Beppe è sempre li che aspetta rinforzi, gli arrivi di Rispoli e Costa non possono certo considerarsi esaustivi per un allenatore che nell’ultima conferenza stampa dell’anno aveva annunciato un intervento massiccio del Parma sul mercato, con l’arrivo di 4, 5 elementi che personalizzassero la rosa e la rendessero sempre più vicina alla sua idea di calcio.

Sperava di avere qualcosa in più dal mercato, Iachini, che come tutti gli allenatori avrebbe preferito lavorare sfruttando la pausa con qualche nuovo profilo in più da modellare, affinché potesse risultare pronto per cavalcare l’onda della vittoria contro l’Alessandria alla ripresa. Il tecnico scalpita, non vede l’ora di riproporre in campo quello che ogni giorno metodicamente fa a Collecchio, ma c’è il rischio che questa pausa lunga - minata dal pericolo covid che aleggia su tutte le squadre - possa annacquare l’entusiasmo della vittoria nell’ultima uscita.

Il mister ha più volte ribadito alla società, anche in questi giorni, la necessità di avere a disposizione calciatori pronti che sappiano assimilare rapidamente il suo modo di pensare. Il mancato accordo con Farias ha infastidito Iachini che avrebbe riabbracciato volentieri un suo fedelissimo, con il quale aveva anche già parlato e per il quale si era speso per accelerare la pratica. Ma il Parma ha deciso di non accettare il gioco al rialzo del brasiliano. Poco male, la scelta è andata su un attaccante dal sicuro rendimento: Leonardo Mancuso dell’Empoli, obiettivo numero uno dell’allenatore che va a caccia di gol.

Operazione difficile, ma non impossibile. Il mercato regala sempre vie alternative, basta saperle cogliere. E a proposito di mercato, per ora sembra bloccato il trasferimento di Felix Correia, messo sulla lista dei partenti. In prestito dalla Juventus Under 23, il portoghese in allenamento ha rimediato un problema alla spalla. Ne avrà per un po’, con la partenza imminente di Daniele Iacponi verso Pordenone, il tecnico perde un’altra pedina. Iachini ultimamente stava puntando sul portoghese (nelle ultime 5 partite è entrato 4 volte), adesso non avrà l’alternativa sull’esterno, ruolo chiave per l’allenatore. Che aspetta rinforzi sul mercato.