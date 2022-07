Il grande tennis torna a Parma: confermato il Wta 250

Tornano due grandi appuntamenti nel calendario mondiale del tennis femminile e maschile. Da sabato 24 settembre a sabato 1° ottobre andrà in scena la seconda edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, torneo WTA 250. La settimana successiva, quindi da domenica 2 a domenica 9 ottobre, sarà la volta degli uomini, con il Parma Challenger presented by Iren, ATP Challenger 125. Entrambi i tornei sono organizzati da MEF Tennis Events e saranno ospitati dal Tennis Club Parma.

MEF Tennis Events torna a Parma

A dare l’annuncio con grande orgoglio Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events: “Vogliamo innanzitutto ringraziare la WTA, che ci ha voluto premiare per il grande lavoro svolto nell’anno forse più complicato della storia del nostro amato sport e non solo. Sarà difficile dimenticare il 2021 tra pandemia e crisi economica. Eppure in quella ardua stagione decidemmo di metterci in gioco e di accettare la sfida, rispondendo presente sia all’ATP sia alla WTA quando ad aprile ci chiesero di contribuire ad assicurare un corretto svolgimento del calendario internazionale organizzando in poco più di un mese un WTA 250 e un ATP 250. Poi abbiamo toccato l’apice sull’isola di Tenerife, dove lo scorso ottobre abbiamo organizzato il Tenerife Ladies Open, premiato come miglior WTA 250 del 2021”. E ancora: “Dopo il torneo femminile WTA 250, l’avventura a Parma proseguirà con un ATP Challenger 125, evento che precederà i nuovi ATP 250 di Firenze e Napoli garantendo sin da ora un altissimo livello di partecipanti. Ringraziamo di cuore tutte le istituzioni, tra cui il Comune di Parma che da sempre ci sostiene, oltre agli importantissimi sponsor, al Title Sponsor Iren e all'azienda Barilla, partner del grande tennis a Parma già dal 2021, senza i quali tutto ciò non sarebbe possibile. Un particolare ringraziamento va al Tennis Club Parma, grande istituzione del tennis, al presidente Giampiero Alinovi, al consiglio direttivo da lui presieduto e a tutti i soci che ci hanno sempre fatto sentire come a casa”.

La nota della WTA

Un rapporto solido quello con il circuito maggiore femminile, come sottolinea Fabrizio Sestini, vice presidente Tournament Relations Department della WTA: “È con grande piacere che annunciamo di aver concesso di elevare il Parma Ladies Open da 125 (come inizialmente stabilito, ndr) a WTA 250. Una chance pienamente meritata dalla società italiana visti i grandi successi del 2021, stagione nella quale MEF Tennis Events ha onorato il circuito con il torneo di Parma e con lo straordinario successo del Tenerife Ladies Open, premiato come miglior WTA 250 dell’anno. Siamo certi che anche in questa occasione impegno, dedizione e puntualità non mancheranno e che Parma ospiterà le giocatrici e i loro team nel migliore dei modi”.

La città è pronta

Recentemente eletto, il nuovo sindaco di Parma Michele Guerra afferma: “Siamo molto orgogliosi di poter ospitare questo evento che dà continuità ad un percorso importante e che vede Parma affermarsi nel panorama tennistico internazionale”. E Marco Bosi, assessore allo Sport del Comune di Parma: “Poter annunciare questi due tornei in un momento così magico per il tennis italiano è un grande onore. In questi ultimi anni sono transitati da Parma giocatori che hanno scalato le classifiche, penso a Lorenzo Musetti in campo maschile e a Coco Gauff in quello femminile, a dimostrazione dell'altissimo livello in campo. L'obiettivo è offrire un grande spettacolo a tutti gli appassionati, ma anche rafforzare il brand Parma attraverso lo sport”.

Iren a supporto dei due eventi

Il Title Sponsor dei due tornei, come detto, sarà Iren. “L’impegno del Gruppo al fianco di questo importante appuntamento – dichiara Luca Dal Fabbro, Presidente Iren – si inserisce all’interno di una più ampia strategia con la quale l’azienda supporta eventi e società sportive radicate nei territori in cui opera. Una partnership che contribuisce a tradurre l’impegno quotidiano del Gruppo Iren per creare valore, coerentemente a una concezione più ampia della sostenibilità, che passa anche dal sostegno allo sport quale fattore capace di generare sviluppo per le persone e le comunità di riferimento”.

Freme il Tennis Club Parma

Carico anche Giampiero Alinovi, presidente del Tennis Club Parma: “A nome del Tennis Club Parma e dei soci tutti avremo il piacere di ospitare nel nostro club, per due settimane, due eventi fantastici e di altissimo livello. Mai nella nostra città è avvenuto che si disputassero due tornei così importanti consecutivamente, siamo orgogliosi di poterlo fare grazie alla tradizione che ha visto per tanti anni il nostro circolo attivo nella organizzazione di eventi tennistici. Il successo eccezionale ottenuto l’anno scorso con il WTA 250 ha fatto sì che si creassero le condizioni per riproporre anche quest’anno un evento di così alto livello che addirittura la settimana successiva verrà accompagnato da un torneo ATP Challenger 125. Siamo consapevoli che lo sport sia un veicolo fondamentale per aiutare le persone, i ragazzi e tutti noi soprattutto negli anni che stiamo vivendo, per cui dedichiamo un doveroso e sentito ringraziamento al Comune di Parma, a MEF Tennis Events ed agli sponsor che contribuiranno in modo sostanziale alla realizzazione dell’evento e senza il cui apporto non sarebbe stata possibile una completa organizzazione dello stesso. Siamo certi che lo spettacolo offerto sarà all’altezza delle aspettative degli sportivi appassionati di tennis e ci auguriamo veramente che siano due settimane di vero spettacolo per tutti”.