Il Parma in prima linea per Cutrone

E’ Patrick Cutrone il sogno del Parma. Il centravanti della Fiorentina, chiuso dall’esplosione di Vlahovic – ex obiettivo di Marcello Carli – piace ai crociati che sono alla ricerca di un centravanti per ovviare alla difficoltà di Inglese e Cornelius nel trovare la via del gol. I centravanti di Liverani non hanno ancora trovato la via del gol, il Parma – con 13 reti all’attivo – è il peggiore attacco insieme al Crotone del campionato di Serie A. Nel mercato di gennaio si punta ulteriormente a ringiovanire la rosa, con l’innesto, assieme a qualche giovane, di un paio di giocatori pronti. Cutrone potrebbe fare al caso del Parma.