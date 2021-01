Il Parma cade anche a Napoli, furia D’Aversa

C'è poco da salvare. Il Parma cade anche a Napoli, sotto i colpi della squadra di Gattuso, tutt'altro che inarrestabile. La squadra di D'Aversa, arrivata con l'acqua alla gola, non riemerge, anzi affonda e rimane preda della sua sterilità. E di qualche pura che riaffiora. Peccato, la reazione c'era pure stata, ma è appesa confusa dopo il gol di Elmas, che ha gettato nello sconforto i crociati. E mentre ci si attendeva una prestazione d'impeto, è mancata pure quella. A Napoli si può perdere, ma quello che ha fatto saltare i nervi a Roberto D'Aversa è stata la mancata cattiveria di una squadra senza il minimo battito. Così non ci si salva, concetti che D'Aversa stesso ha tenuto a ribadire in uno spogliatoio che è diventato centro di sfogo di un allenatore che - da quando è arrivato - non è purtroppo riuscito a incidere sulla testa dei suoi.