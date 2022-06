Il Parma riparte da Delprato: "Vogliamo portare a termine l'obiettivo"

"Avevo una grande voglia, pure quest'anno, di tornare a vestire la maglia del Parma". Le prime parole di Enrico Delprato dopo l'ufficializzazione del suo ritorno, a titolo definitivo, in crociato, sono dolci. E hanno il sapore di rivincita. Determinato, come è stato sul campo a lungo in questa stagione, il difensore indica la strada da percorrere. L'obiettivo è sempre lo stesso: abbandonare la Serie B e sbarcare al più presto in Serie A. "Lo scorso anno purtroppo abbiamo lasciato a metà un obiettivo - dice Delprato ai canali ufficiali del club - che quest'anno tutti insieme e con tutte le nostre forze abbiamo voglia di portare a termine. Non vedo l'ora di riabbracciare tutti i miei compagni, e di tornare al Tardini per sentire l'emozione e il calore dei tifosi. Ringrazio il presidente Krause, la sua famiglia e la società del Parma per avermi voluto fortemente all'interno di questo club glorioso".

