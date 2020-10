Krause abbraccia Brunetta: "Non vedo l'ora di cominciare"

Ad accoglierlo c'era Kyle Krause in persona: Juan Brunetta è arrivato a Parma in tarda serata, è l'ultimo regalo in ordine di tempo della proprietà americana. Un buon modo per festeggiare i tre punti, accolti con grande fervore in casa Parma. Vivacissimo, ha trovato anche il tempo di dribblare le domande dei giornalisti accorsi ad aspettarlo. "Parliamo domani - ha detto una volta uscito dalla macchina - sono contento di essere arrivato a Parma, adesso dobbiamo lavorare che è la cosa più importante. Forza Parma". Il trequartista argentino arriva in prestito con obbligo di riscatto: totale dell'operazione che si aggira intorno ai 7 milioni di euro.

